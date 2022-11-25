В интернете куча фейков и информационных атак, ничему нельзя доверять — Путин

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Доверять информации из интернета нельзя, там «куча фейков и информационных атак», заявил президент РФ Владимир Путин в пятницу на встрече с матерями военнослужащих — участников СВО.

«Ясно, что жизнь — сложнее и многообразнее, чем то, что показывают на экранах телевизора либо даже в интернете, там вообще ничему нельзя доверять, там куча всяких фейков, обмана, лжи. Там очень много информационных атак, всегда было так, но с учетом современных технологий это стало особенно актуальным и эффективным», — сказал глава государства.

Он подчеркнул, что «информация — это тоже оружие борьбы, информационные атаки — это один из видов, достаточно эффективных видов борьбы».