В интернете куча фейков и информационных атак, ничему нельзя доверять — Путин
16:00 25.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Доверять информации из интернета нельзя, там «куча фейков и информационных атак», заявил президент РФ Владимир Путин в пятницу на встрече с матерями военнослужащих — участников СВО.
«Ясно, что жизнь — сложнее и многообразнее, чем то, что показывают на экранах телевизора либо даже в интернете, там вообще ничему нельзя доверять, там куча всяких фейков, обмана, лжи. Там очень много информационных атак, всегда было так, но с учетом современных технологий это стало особенно актуальным и эффективным», — сказал глава государства.
Он подчеркнул, что «информация — это тоже оружие борьбы, информационные атаки — это один из видов, достаточно эффективных видов борьбы».
НОВОСТИ
- 16:32 25.11.2022
- ВС России высокоточным оружием уничтожили более 300 иностранных наемников — МО РФ
- 16:12 25.11.2022
- В ООН заявили о высокой вероятности подлинности видео расстрела российских пленных ВСУ
- 15:32 25.11.2022
- НАТО резко нарастила производство боеприпасов советских образцов для Украины
- 15:12 25.11.2022
- Минюст РФ внес Meta в перечень экстремистских организаций
- 15:05 25.11.2022
- Россия создает резервный источник энергоснабжения Запорожской АЭС
- 15:00 25.11.2022
- Кудрин вскоре перейдет на работу в «Яндекс» - источник
- 14:32 25.11.2022
- Европа в ярости от того, что США наживаются на украинском конфликте — Politico
- 14:12 25.11.2022
- Путин примет в Москве Токаева с первым официальным визитом после переизбрания
- 14:00 25.11.2022
- Зеленский предлагает отчуждение Крыма от РФ, об этом не может быть речи — Песков
- 13:51 25.11.2022
- Более 200 медиков из Москвы регулярно помогают пациентам в ЛНР и ДНР
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать