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В интернете куча фейков и информационных атак, ничему нельзя доверять — Путин

16:00 25.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Доверять информации из интернета нельзя, там «куча фейков и информационных атак», заявил президент РФ Владимир Путин в пятницу на встрече с матерями военнослужащих — участников СВО.

«Ясно, что жизнь — сложнее и многообразнее, чем то, что показывают на экранах телевизора либо даже в интернете, там вообще ничему нельзя доверять, там куча всяких фейков, обмана, лжи. Там очень много информационных атак, всегда было так, но с учетом современных технологий это стало особенно актуальным и эффективным», — сказал глава государства.

Он подчеркнул, что «информация — это тоже оружие борьбы, информационные атаки — это один из видов, достаточно эффективных видов борьбы».

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