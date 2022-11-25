ВС России высокоточным оружием уничтожили более 300 иностранных наемников — МО РФ

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы (ВС) России ударом высокоточного оружия уничтожили более 300 иностранных наемников в Харьковской области и ДНР. Об этом сообщил в пятницу официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«В результате ударов высокоточным оружием ВКС России по трем пунктам временной дислокации польских наемников в районе населенного пункта Великие Хутора Харьковской области уничтожено до двухсот боевиков», — сказал он.

Конашенков также добавил, что в районах населенных пунктов Северск и Славянск Донецкой Народной Республики российские военные высокоточным оружием уничтожили еще более ста наемников так называемого иностранного легиона, а также один танк, две боевые бронированные машины и восемь автомобилей.