ВС России высокоточным оружием уничтожили более 300 иностранных наемников — МО РФ
16:32 25.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вооруженные силы (ВС) России ударом высокоточного оружия уничтожили более 300 иностранных наемников в Харьковской области и ДНР. Об этом сообщил в пятницу официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«В результате ударов высокоточным оружием ВКС России по трем пунктам временной дислокации польских наемников в районе населенного пункта Великие Хутора Харьковской области уничтожено до двухсот боевиков», — сказал он.
Конашенков также добавил, что в районах населенных пунктов Северск и Славянск Донецкой Народной Республики российские военные высокоточным оружием уничтожили еще более ста наемников так называемого иностранного легиона, а также один танк, две боевые бронированные машины и восемь автомобилей.
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