0
0
96
НОВОСТИ

Жители Молдавии ждут прекращения конфликта на Украине и хороших отношений с РФ — опрос

17:00 25.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Прекращение военных действий на Украине и восстановление хороших отношений между Молдавией и Россией возглавляют список желаний жителей Молдавии. Об этом свидетельствуют данные опроса общественного мнения, который представили в пятницу представители Центра социологических исследований и маркетинга CBS-AXA и Института развития и социальных инициатив (IDIS) Viitorul.

Опрос проводился в период с 30 октября по 20 ноября среди 1015 человек, погрешность авторы оценивают в 3%. Респондентов просили назвать событие, которое могло бы доставить им радость, воодушевление и надежду на лучшее будущее. Так, 35,8% назвали прекращение военных действий на Украине, 22,1% — повышение уровня жизни в Молдавии, 18,4% — восстановление отношений с Россией, 13,5% — вхождение в ЕС, 5,8% — объединение с Румынией.

Отношения Молдавии и России стали ухудшаться с приходом к власти президента Майи Санду и поддерживающей ее проевропейской Партии действия и солидарности (ПДС) в 2021 году.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

16:32 25.11.2022
ВС России высокоточным оружием уничтожили более 300 иностранных наемников — МО РФ
0
58
15:32 25.11.2022
НАТО резко нарастила производство боеприпасов советских образцов для Украины
0
73
13:32 25.11.2022
У ВСУ есть все необходимое для продолжения наступления зимой — глава Минобороны Британии
0
99
13:00 25.11.2022
В Польше повысили зарплаты военных, служащих на востоке страны
0
99
12:05 25.11.2022
Экс-замглавы управления Минобороны по гособоронзаказу приговорен к 5 годам колонии
0
115
11:18 25.11.2022
На Курганмашзаводе вводится в эксплуатацию новое оборудование
0
113
19:00 24.11.2022
В этом году Венгрия не будет ратифицировать соглашение о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО
0
261
09:05 24.11.2022
Индия провела успешное испытание ракеты «Агни-3», способной нести ядерный заряд
0
335
14:32 23.11.2022
В Одессе слышны взрывы
0
491
12:32 23.11.2022
Украинские СМИ заявляют о поставке Турцией РСЗО TLRG-230
0
514

Возврат к списку