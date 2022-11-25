Жители Молдавии ждут прекращения конфликта на Украине и хороших отношений с РФ — опрос
17:00 25.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Прекращение военных действий на Украине и восстановление хороших отношений между Молдавией и Россией возглавляют список желаний жителей Молдавии. Об этом свидетельствуют данные опроса общественного мнения, который представили в пятницу представители Центра социологических исследований и маркетинга CBS-AXA и Института развития и социальных инициатив (IDIS) Viitorul.
Опрос проводился в период с 30 октября по 20 ноября среди 1015 человек, погрешность авторы оценивают в 3%. Респондентов просили назвать событие, которое могло бы доставить им радость, воодушевление и надежду на лучшее будущее. Так, 35,8% назвали прекращение военных действий на Украине, 22,1% — повышение уровня жизни в Молдавии, 18,4% — восстановление отношений с Россией, 13,5% — вхождение в ЕС, 5,8% — объединение с Румынией.
Отношения Молдавии и России стали ухудшаться с приходом к власти президента Майи Санду и поддерживающей ее проевропейской Партии действия и солидарности (ПДС) в 2021 году.
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