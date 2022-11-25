Зеленский поддержал идею Польши и Балтии по потолку цен на нефть РФ в $30 за баррель

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Украины Владимир Зеленский поддержал предложение Польши и стран Балтии ограничить цену российской нефти на уровне 30 долларов за баррель.

«В Европе и мире уже начали говорить о введении ограничений цены, то есть о принудительном ограничении цены российской нефти», — сказал Зеленский, выступая по видеосвязи в пятницу на форуме «Европейская идея» в Литве. «Я благодарен нашим польским и балтийским коллегам за их предложения — вполне правильные. Ограничение цены на уровне до 30 долларов за баррель кажется более правильным предложением, и я благодарю, что такое предложение прозвучало и его защищают», — сказал он. Текст выступления президента Украины опубликован на сайте его офиса.

Зеленский подверг критике предложения других стран ЕС, предлагающих установить на более высоком уровне ограничение на российскую нефть. «Звучат слова об уровне в 60 или 70 долларов. Безусловно, такие слова — это поддавки. Больше похоже на попытки что-то изобразить, а не что-то сделать», — сказал он.