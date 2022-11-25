0
0
70
НОВОСТИ

Зеленский поддержал идею Польши и Балтии по потолку цен на нефть РФ в $30 за баррель

17:12 25.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Украины Владимир Зеленский поддержал предложение Польши и стран Балтии ограничить цену российской нефти на уровне 30 долларов за баррель.

«В Европе и мире уже начали говорить о введении ограничений цены, то есть о принудительном ограничении цены российской нефти», — сказал Зеленский, выступая по видеосвязи в пятницу на форуме «Европейская идея» в Литве. «Я благодарен нашим польским и балтийским коллегам за их предложения — вполне правильные. Ограничение цены на уровне до 30 долларов за баррель кажется более правильным предложением, и я благодарю, что такое предложение прозвучало и его защищают», — сказал он. Текст выступления президента Украины опубликован на сайте его офиса.

Зеленский подверг критике предложения других стран ЕС, предлагающих установить на более высоком уровне ограничение на российскую нефть. «Звучат слова об уровне в 60 или 70 долларов. Безусловно, такие слова — это поддавки. Больше похоже на попытки что-то изобразить, а не что-то сделать», — сказал он.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

16:32 25.11.2022
ВС России высокоточным оружием уничтожили более 300 иностранных наемников — МО РФ
0
58
15:32 25.11.2022
НАТО резко нарастила производство боеприпасов советских образцов для Украины
0
73
13:32 25.11.2022
У ВСУ есть все необходимое для продолжения наступления зимой — глава Минобороны Британии
0
99
13:00 25.11.2022
В Польше повысили зарплаты военных, служащих на востоке страны
0
99
12:05 25.11.2022
Экс-замглавы управления Минобороны по гособоронзаказу приговорен к 5 годам колонии
0
115
11:18 25.11.2022
На Курганмашзаводе вводится в эксплуатацию новое оборудование
0
113
19:00 24.11.2022
В этом году Венгрия не будет ратифицировать соглашение о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО
0
261
09:05 24.11.2022
Индия провела успешное испытание ракеты «Агни-3», способной нести ядерный заряд
0
335
14:32 23.11.2022
В Одессе слышны взрывы
0
491
12:32 23.11.2022
Украинские СМИ заявляют о поставке Турцией РСЗО TLRG-230
0
514

Возврат к списку