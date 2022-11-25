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Власти Украины приняли решение больше не продавать дрова за границу

19:11 25.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Украины ввело запрет на экспорт топливной древесины. Об этом в пятницу заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании кабмина.

«Сегодня правительство принимает важное решение о запрете экспорта топливной древесины. Это будет способствовать накоплению ее на Украине», — сказал Шмыгаль, стенограмма выступления которого опубликована на сайте украинского правительства.

Шмыгаль отметил, что древесина является сейчас основным ресурсом для отопления во многих районах страны, в первую очередь расположенных вблизи линия соприкосновения. «Атаки России на энергосистему лишь усиливают его стратегическое значение», — добавил Шмыгаль.

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