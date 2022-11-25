Несколько десятков священников РПЦ находятся в зоне СВО - Легойда
21:15 25.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Русская православная церковь (РПЦ) и Министерство обороны РФ вместе прорабатывают вопрос нахождения священнослужителей в местах ведения боевых действий, на передовой уже пребывают несколько десятков священников. Об этом в пятницу заявил председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда в эфире радиостанции «Комсомольская правда».
«На сегодняшний день статус, который имеют священнослужители в армии, не позволяет им находиться в местах ведения боевых действий, мы сейчас этот вопрос с Минобороны решаем, есть уже способы решения, но по факту, конечно, там несколько десятков священников находятся», — сказал он.
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