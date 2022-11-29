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В США считают, что Китай представляет собой все большую угрозу в военной космической гонке

10:32 28.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Успехи китайских вооруженных сил в космосе угрожают доминированию США. С таким заявлением выступила в понедельник генерал-лейтенант Космических сил США Нина Арманьо на конференции в Австралийском институте стратегической политики.

«Я думаю, что они [КНР] вполне могут нагнать и обогнать нас. Конечно же. Они добились прогресса быстро, потрясающе быстро», — приводит ее слова агентство Рейтер.

Оно напоминает, что Пекин традиционно отставал в космической гонке, где лидировали СССР и США, однако сейчас серьезные успехи Китая заставляют беспокоиться Вашингтон и другие страны Запада.

«[Китай] это единственная страна, которая обладает и намерением изменить мировой порядок, и экономической, дипломатической, военной и технологической мощью, чтобы сделать это», — добавила Арманьо, отметив, что Пекин в последние годы провел ряд ракетных испытаний, в результате которых образовалось опасное количество космического мусора.

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