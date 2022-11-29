США рассматривают предложение Boeing поставить Киеву снаряды для ударов по России — Reuters

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пентагон рассматривает предложение американской корпорации Boeing («Боинг») поставить Украине дешевые высокоточные снаряды малого диаметра наземного базирования, которые подходят для имеющихся у Киева средств доставки, для нанесения ударов по России. Об этом в понедельник сообщило агентство Рейтер.

По словам Тома Карако, одного из руководителей вашингтонского Центра стратегических и международных исследований, «речь идет о большом количестве по низкой цене». После окончания операции США в Афганистане «осталось много снарядов». Они могут быть использованы на Украине, когда «запасы вооружения снижаются». Такие снаряды позволят Киеву «нанести удары в тыл России».

Данные снаряды могут быть доставлены на Украину, по данным Рейтер, уже весной 2023 года. Их разработка и производство начались еще в 2019 году концерном Boeing совместно со шведской аэрокосмической компанией Saab AB («Сааб Эй-би»).