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США оказывают давление на ЕС для введения потолка цен на российскую нефть — Politico

11:32 28.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США оказывают давление на Европейский союз и отдельные страны объединения, чтобы блок ввел потолок цен на российскую нефть. Об этом пишет в понедельник издание «Политико» со ссылкой на неназванного высокопоставленного дипломата.

«США также оказывают давление, чтобы предельная цена на нефть была принята, как на уровне ЕС, так и [оказывают давление] на нас, на национальном уровне», — сказал собеседник издания.

По словам газеты, дипломат представляет страну, выступающую за более высокую цену на нефть. По его мнению, на кону «жизненно важные интересы», страны Евросоюза не должны «наказывать себя больше, чем виновных».

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