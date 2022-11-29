В Москве выявили 783 случая заражения коронавирусом за сутки
12:00 28.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 783 против 1 061 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф в понедельник.
Всего в столице с начала пандемии выявили 3 254 496 случаев заражения.
Число умерших из-за новой болезни в столице за сутки возросло на 12 против 14 днем ранее, до 46 956. Количество случаев выздоровления за сутки увеличилось на 632, до 3 061 811.
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