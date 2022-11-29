В ближайшие дни на Чукотке будет теплее, чем в Москве — Вильфанд
12:05 28.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Температура на 16-20 градусов выше нормы прогнозируется на Чукотке с 29 ноября. Будет теплее, чем в Москве — 0-3 градуса мороза днем, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«Совершенно необычная погода на Чукотке, колоссальное тепло. Там температура выше нормы со вторника на 16-20 градусов. Это означает, что в Анадыри будет теплее, чем в Москве. Ночные температуры прогнозируются минус 7-10 градусов, а днем — 0 — минус 3 градуса», — сказал он.
По словам Вильфанда, в Певеке, который находится на побережье Северного Ледовитого океана, прогнозируется в ночь на среду 11-15 градусов мороза, а днем — 5-7 градусов мороза. «То есть температурный фон, как в Москве, даже в Певеке», — отметил он.
Ранее метеоролог сообщил, что морозы до 6-9 градусов днем и 10-15 градусов ночью прогнозируются в столичном регионе со среды. Такой температурный фон соответствует самому холодному периоду зимы по климату.
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