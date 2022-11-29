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Ресурсы газа на шельфе РФ в Арктике составляют 85 трлн куб. м, нефти — 17 млрд т

12:20 28.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российский континентальный шельф Арктики содержит более 85 трлн куб. м природного газа и 17 млрд тонн нефти. Об этом сообщил глава Роснедр Евгений Петров на конференции «Энергия Арктики: новые вызовы — новые решения и технологии», которая состоялась в ТАСС.

«Континентальный шельф Российской Федерации в Арктике содержит более 85 трлн куб. метров природного газа и 17 млрд тонн нефти. Это является стратегическим резервом в развитии минерально-сырьевой базы Российской Федерации», — сказал он.

Петров отметил, что в последние годы на суше совершались открытия только средних и мелких по запасам нефтегазовых месторождений. «В то же время по результатам геологоразведочных работ на шельфе на государственный баланс были поставлены крупные уникальные месторождения нефти и газа несмотря на то, что мы говорим, что наш поисковый баланс уже исчерпан», — указал он.

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