Ресурсы газа на шельфе РФ в Арктике составляют 85 трлн куб. м, нефти — 17 млрд т

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российский континентальный шельф Арктики содержит более 85 трлн куб. м природного газа и 17 млрд тонн нефти. Об этом сообщил глава Роснедр Евгений Петров на конференции «Энергия Арктики: новые вызовы — новые решения и технологии», которая состоялась в ТАСС.

«Континентальный шельф Российской Федерации в Арктике содержит более 85 трлн куб. метров природного газа и 17 млрд тонн нефти. Это является стратегическим резервом в развитии минерально-сырьевой базы Российской Федерации», — сказал он.

Петров отметил, что в последние годы на суше совершались открытия только средних и мелких по запасам нефтегазовых месторождений. «В то же время по результатам геологоразведочных работ на шельфе на государственный баланс были поставлены крупные уникальные месторождения нефти и газа несмотря на то, что мы говорим, что наш поисковый баланс уже исчерпан», — указал он.