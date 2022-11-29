Сунак допустил увеличение британской военной помощи Украине в 2023 году
12:32 28.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Великобритания может увеличить объем оказываемой Украине военной помощи в 2023 году. С таким заявлением в понедельник выступит премьер-министр Соединенного Королевства Риши Сунак, выдержки из речи которого в воскресенье распространила его канцелярия.
«Не испытывайте никаких сомнений. Мы продолжим поддерживать Украину так долго, как это потребуется. Мы сохраним или увеличим нашу военную помощь в следующем году. И мы поставим новую помощь для противовоздушной обороны, чтобы защитить украинцев и критическую инфраструктуру, на которую они полагаются. Защищая Украину, мы защищаем себя», — говорится в речи Сунака, с которой он, как ожидается, выступит на банкете, организованном лорд-мэром лондонского Сити.
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