Сунак допустил увеличение британской военной помощи Украине в 2023 году

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Великобритания может увеличить объем оказываемой Украине военной помощи в 2023 году. С таким заявлением в понедельник выступит премьер-министр Соединенного Королевства Риши Сунак, выдержки из речи которого в воскресенье распространила его канцелярия.

«Не испытывайте никаких сомнений. Мы продолжим поддерживать Украину так долго, как это потребуется. Мы сохраним или увеличим нашу военную помощь в следующем году. И мы поставим новую помощь для противовоздушной обороны, чтобы защитить украинцев и критическую инфраструктуру, на которую они полагаются. Защищая Украину, мы защищаем себя», — говорится в речи Сунака, с которой он, как ожидается, выступит на банкете, организованном лорд-мэром лондонского Сити.