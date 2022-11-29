Никакого отвода сил РФ от Запорожской АЭС быть не может — Песков

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг заявление о том, что российские силы якобы готовятся покинуть Запорожскую АЭС. Так он ответил на соответствующее высказывание главы украинского «Энергоатома» Петра Котина.

«Не нужно искать каких-то признаков там, где их нет и быть не может», — подчеркнул представитель Кремля.