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НОВОСТИ

Казахстан будет делать все для защиты российских инвестиций в республике — Токаев

14:12 28.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Казахстана будут принимать все меры для обеспечения безопасности российских инвестиций. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в понедельник в ходе видеообращения к участникам форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана в Оренбурге.

«Российские инвестиции в Казахстан с каждым годом только растут. И мы будем делать все возможное для того, чтобы обеспечить безопасность российских инвестиций и привлекать их как можно больше в нашу экономику», — сказал Токаев.

Он отметил, что Казахстану и России также следует ускорить модернизацию логистических цепочек.

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