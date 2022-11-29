Казахстан будет делать все для защиты российских инвестиций в республике — Токаев

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Казахстана будут принимать все меры для обеспечения безопасности российских инвестиций. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в понедельник в ходе видеообращения к участникам форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана в Оренбурге.

«Российские инвестиции в Казахстан с каждым годом только растут. И мы будем делать все возможное для того, чтобы обеспечить безопасность российских инвестиций и привлекать их как можно больше в нашу экономику», — сказал Токаев.

Он отметил, что Казахстану и России также следует ускорить модернизацию логистических цепочек.