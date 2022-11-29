Данные польских СМИ о потере 1 200 наемников на Украине с начала СВО явно занижены — Рогов
14:32 28.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Данные польских СМИ о гибели на территории Украины с начала специальной военной операции (СВО) более 1 200 граждан страны и получении ранений еще несколькими тысячами являются явно заниженными. Такое мнений высказал ТАСС в понедельник председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Эти цифры явно не соответствуют действительности. Если мы посмотрим на количество ликвидированных иностранных наемников только в городе Запорожье, когда их откалибровывали на базах отдыха, в профилакториях, на алюминиевом комбинате, в гостиницах, то там речь о более чем тысяче уничтоженных иностранных наемников, среди которых поляки гарантировано составляли примерно половину, это без боевых действий. Если мы возьмем боевые действия в районах Гуляйполя, Орехова, Каменского, Времевского выступа и еще добавим Харьковское направление — на запорожском и харьковском направлениях поляки доминируют по количеству наемников, воюющих со стороны режима Зеленского — явно количество 1 200 безвозвратных потерь занижено», — сказал Рогов.
«Вполне возможно, польское общество готовят к пониманию того, что за Восточные Кресы надо будет отдать немалую цену, поэтому начали дозировано предоставлять данные, потери начали легализовывать. До последнего времени потерь не было», — добавил он.
10 ноября Рогов сообщил, что в результате ударов авиации ВКС РФ и артиллерии уничтожены более тысячи иностранных боевиков, находившихся в городе Запорожье. По его оценкам, в городе находились более 7 тыс. наемников, в основном это граждане Польши, Грузии, а также чеченские боевики.
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