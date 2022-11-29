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Сбер повысил ставки по вкладам «Лучший процент» и «Новые возможности» в рублях

14:31 28.11.2022

Сбер продлил выгодные промовклады «Лучший процент» и «Лучший % Лидер» до 15 января 2023 года включительно, а максимальная ставка по ним выросла с 7,7 до 9,5% годовых с 28 ноября. Она действует на сбережения, которые клиенты не хранили на вкладах в СберБанке последние 3 месяца, при открытии вклада на три года.

Доходность зависит от суммы, срока, истории сбережений клиента в Сбере и способа открытия вклада (онлайн или в отделении банка).

С 28 ноября также изменились и сроки размещения таких вкладов: раньше их можно было открыть только на год, а теперь доступны три варианта – 6, 14 и 36 месяцев.

Минимальная сумма вклада «Лучший процент» – 100 тыс. руб., максимальная не ограничена. Пополнять вклады и снимать с них деньги (кроме причисленных процентов) до окончания срока нельзя.

Также банк увеличил максимальную ставку по вкладу «Новые возможности» в рублях сроком на год с 7,7 до 8,5% годовых. Вклад «Новые возможности» можно открыть на 3, 6 или 12 месяцев в рублях или юанях.

Открыть эти вклады можно в СберБанк Онлайн и отделениях банка.

«Приближается Новый год, и к этому празднику мы традиционно улучшаем условия депозитов в Сбере, – пояснил Сергей Широков, директор дивизиона «Занять и сберегать» Сбербанка. – Теперь доходность вкладов «Лучший процент» и «Новые возможности» стала выше для наших клиентов. Максимальные ставки в 9,5 и 8,5% соответственно обеспечивают отличную доходность вложений – это одни из лучших предложений на рынке, которые, уверен, окажутся востребованными».

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