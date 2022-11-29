РФ и Казахстан выступают за совместное наращивание потенциала ОДКБ

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия и Казахстан выступают за совместное наращивание потенциала Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом говорится в принятой президентами двух стран Владимиром Путиным и Касым-Жомартом Токаевым декларации по случаю 30-летия установления дипломатических отношений.

«В 30-ю годовщину подписания Договора о коллективной безопасности и 20-ю годовщину создания ОДКБ Российская Федерация и Республика Казахстан, признавая ключевую роль ОДКБ в обеспечении региональной безопасности и стабильности, подтверждают нацеленность на совместное наращивание потенциала организации», — говорится в документе.

В нем также отмечается, что обе страны намерены совершенствовать механизмы кризисного реагирования ОДКБ, борьбы с международным терроризмом, незаконным производством и оборотом наркотических средств и прекурсоров, организованной преступностью и другими современными трансграничными вызовами и угрозами, развивать миротворческие силы ОДКБ, содействовать расширению круга партнерских связей организации.