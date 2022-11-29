ОБСЕ донельзя себя маргинализировала, «последний гвоздь» забивает Польша — Захарова

19:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) себя маргинализировала донельзя, показала свою неспособность работать на коллективных началах. Об этом заявила в понедельник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на круглом столе в Совете Федерации.

«Вероятнее всего, понадобится масштабная перекалибровка таких структур на иных принципах, потому что, в частности, ОБСЕ — последний гвоздь сейчас забивает польское председательство — она себя маргинализировала донельзя. То есть это не просто дисфункция каких-то частей, это вопрос в принципе способности к работе на коллективных началах», — сказала она.