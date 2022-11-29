0
0
232
НОВОСТИ

Военная база в ЦАР подверглась удару с самолета, вылетевшего из соседней страны — АФП

22:00 28.11.2022

Самолет, вылетевший из соседней страны, нанес в понедельник бомбовый удар по военной базе на западе Центрально-Африканской Республики (ЦАР). Об этом сообщило агентство Франс Пресс (АФП) со ссылкой на коммюнике правительства ЦАР. Информация о том, из какой именно страны вылетел самолет, не приводится.

«Самолет сбросил взрывные устройства над городом Боссангоа, целясь в базу наших и союзных сил, а также в хлопковую фабрику», — цитирует его АФП. Подчеркивается, что в результате удара нанесен лишь небольшой материальный ущерб.

Власти ЦАР отмечают, что самолет вернулся в соседнюю страну, из которой вылетел.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

22:40 28.11.2022
США единожды за время СВО задействовали линию деконфликтинга с РФ по Украине — Reuters
0
185
21:20 28.11.2022
ЕС не откажется от топлива из РФ, пока не сократит энергопотребление — Еврокомиссия
0
233
20:40 28.11.2022
Глава Бурятии назвал странными слова Папы Римского о чеченцах и бурятах
0
296
20:00 28.11.2022
Крупнейшие мировые СМИ призвали Вашингтон снять обвинения с Ассанжа — NYT
0
275
19:20 28.11.2022
ОБСЕ донельзя себя маргинализировала, «последний гвоздь» забивает Польша — Захарова
0
305
19:00 28.11.2022
В Москве пройдут соревнования «первая помощь»
0
290
18:40 28.11.2022
Медведев в ответ на слова Подоляка предупредил, что «видеовключение из Ялты» будет из СИЗО
0
345
18:00 28.11.2022
Несколько тысяч сотрудников ЗАЭС уже получили гражданство РФ — Рогов
0
337
17:55 28.11.2022
Сбер проведет демодень молодежных бизнес-проектов и стартапов в области искусственного интеллекта
0
325
17:32 28.11.2022
ФРГ хотела бы, чтобы ее ракеты Patriot оставались в системе обороны НАТО
0
347

Возврат к списку