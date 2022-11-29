Военная база в ЦАР подверглась удару с самолета, вылетевшего из соседней страны — АФП

22:00

Самолет, вылетевший из соседней страны, нанес в понедельник бомбовый удар по военной базе на западе Центрально-Африканской Республики (ЦАР). Об этом сообщило агентство Франс Пресс (АФП) со ссылкой на коммюнике правительства ЦАР. Информация о том, из какой именно страны вылетел самолет, не приводится.

«Самолет сбросил взрывные устройства над городом Боссангоа, целясь в базу наших и союзных сил, а также в хлопковую фабрику», — цитирует его АФП. Подчеркивается, что в результате удара нанесен лишь небольшой материальный ущерб.

Власти ЦАР отмечают, что самолет вернулся в соседнюю страну, из которой вылетел.