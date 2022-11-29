Военная база в ЦАР подверглась удару с самолета, вылетевшего из соседней страны — АФП
22:00 28.11.2022
Самолет, вылетевший из соседней страны, нанес в понедельник бомбовый удар по военной базе на западе Центрально-Африканской Республики (ЦАР). Об этом сообщило агентство Франс Пресс (АФП) со ссылкой на коммюнике правительства ЦАР. Информация о том, из какой именно страны вылетел самолет, не приводится.
«Самолет сбросил взрывные устройства над городом Боссангоа, целясь в базу наших и союзных сил, а также в хлопковую фабрику», — цитирует его АФП. Подчеркивается, что в результате удара нанесен лишь небольшой материальный ущерб.
Власти ЦАР отмечают, что самолет вернулся в соседнюю страну, из которой вылетел.
НОВОСТИ
- 22:40 28.11.2022
- США единожды за время СВО задействовали линию деконфликтинга с РФ по Украине — Reuters
- 21:20 28.11.2022
- ЕС не откажется от топлива из РФ, пока не сократит энергопотребление — Еврокомиссия
- 20:40 28.11.2022
- Глава Бурятии назвал странными слова Папы Римского о чеченцах и бурятах
- 20:00 28.11.2022
- Крупнейшие мировые СМИ призвали Вашингтон снять обвинения с Ассанжа — NYT
- 19:20 28.11.2022
- ОБСЕ донельзя себя маргинализировала, «последний гвоздь» забивает Польша — Захарова
- 19:00 28.11.2022
- В Москве пройдут соревнования «первая помощь»
- 18:40 28.11.2022
- Медведев в ответ на слова Подоляка предупредил, что «видеовключение из Ялты» будет из СИЗО
- 18:00 28.11.2022
- Несколько тысяч сотрудников ЗАЭС уже получили гражданство РФ — Рогов
- 17:55 28.11.2022
- Сбер проведет демодень молодежных бизнес-проектов и стартапов в области искусственного интеллекта
- 17:32 28.11.2022
- ФРГ хотела бы, чтобы ее ракеты Patriot оставались в системе обороны НАТО
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать