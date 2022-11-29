Турция нанесла удары по 19 поселкам на севере Сирии

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

По меньшей мере 19 населенных пунктов, расположенных в пограничных округах Эш-Шехба и Африн сирийской провинции Алеппо, подверглись в понедельник обстрелу турецких войск. Как сообщило агентство Фират, артиллерия турецкой армии выпустила по ним 545 снарядов. По его информации, в поселке Таниб под огонь попал пост сирийских военных, в результате погибли трое солдат.