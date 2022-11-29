Китай пытается увеличить свое присутствие в Европе — Столтенберг

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китай пытается увеличить свое присутствие в Европе, в том числе контролированием критической инфраструктуры европейских стран. Об этом заявил во вторник генсек НАТО Йенс Столтенберг, выступая на «Бухарестском форуме», организованном Институтом Аспена и Германским фондом Маршалла США.

«Китай подходит все ближе к нам. Мы видим попытки Китая увеличить присутствие в Европе, в том числе разными активностями и попыткой контролитровать критическую инфраструктуру», — сказал он.