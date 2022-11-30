Российское посольство предложило Латвии снести памятники собственным классикам

10:00 Источник: Газета.Ru

Посольства России в Риге отреагировало на петицию о сносе памятника поэту Александру Пушкину, предложив властям Латвии демонтировать монументы в честь классиков латвийской культуры за то, что они пользовались русским языком. Об этом сказано в заявлении, опубликованном в Telegram-канале российской дипмиссии.

Дипломаты обратили внимание, что такие известные представители латышской нации, как писатель Янис Райнис, художник Янис Розенталс, композитор Язепс Витолс и создатель Памятника свободы скульптор Карлис Зале, первый президент Латвийской Республики Янис Чаксте и многие другие получили образование в вузах Российской империи на русском языке.

Также в заявлении отмечается, что поэт Юрис Алунанс, публицист Кришьянис Валдемарс, автор гимна Латвии Карлис Бауманис, собиратель народных песен Кришьянис Баронс «много лет жили и работали» в Москве и Санкт-Петербурге.

«Руководствуясь логикой авторов петиции, следует внести в «черный список» и этих общественных деятелей, а также снести посвященные им памятники, обнулить их роль в развитии латышской культуры и государственности», — указали в посольстве. Газета.Ru