Каждому второму ТЦ в России грозит банкротство - СМИ

10:20 Источник: Известия

В России может обанкротиться каждый второй торговый центр, рассказали «Известиям» участники рынка торговой недвижимости. Сейчас на продажу выставлено уже около 200 моллов, отметили в Российском совете торговых центров (РСТЦ).

С начала года экспозиция таких объектов увеличилась на 14%, сообщили в «Авито Недвижимости». Судьба ТЦ зависит от расположения, объема опустевших площадей и уровня профессионализма управляющей команды, указали эксперты.

Если такие площадки не смогут обновить свою концепцию, их ожидает закрытие — на их месте, вероятнее всего, появится новое жилье, считают специалисты.