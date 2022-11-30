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НОВОСТИ

Каждому второму ТЦ в России грозит банкротство - СМИ

10:20 30.11.2022 Источник: Известия

В России может обанкротиться каждый второй торговый центр, рассказали «Известиям» участники рынка торговой недвижимости. Сейчас на продажу выставлено уже около 200 моллов, отметили в Российском совете торговых центров (РСТЦ). 

С начала года экспозиция таких объектов увеличилась на 14%, сообщили в «Авито Недвижимости». Судьба ТЦ зависит от расположения, объема опустевших площадей и уровня профессионализма управляющей команды, указали эксперты. 

Если такие площадки не смогут обновить свою концепцию, их ожидает закрытие — на их месте, вероятнее всего, появится новое жилье, считают специалисты.

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