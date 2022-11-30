Совфед досрочно освободил Кудрина от должности главы Счетной палаты

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Совет Федерации на заседании в среду досрочно освободил от должности главы Счетной палаты Алексея Кудрина.

Ранее во вторник профильный комитет Совфеда по бюджету и финансовым рынкам единогласно рекомендовал палате досрочно освободить Кудрина от должности. Соответствующее представление президента РФ Владимира Путина также во вторник поступило в СФ.