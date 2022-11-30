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К боевой учебе мобилизованных привлечено около трех тыс. инструкторов — Шойгу

13:32 30.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Новые воинские формирования в рамках частичной мобилизации обучают около трех тысяч инструкторов, для подготовки мобилизованных задействовано более ста полигонов на территории России и Белоруссии. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«К боевой учебе новых воинских формирований привлечено около трех тысяч инструкторов, задействовано более ста полигонов на территории нашей страны и Республики Беларусь. За два месяца обучено свыше трехсот тысяч резервистов, в том числе добровольцев», — сказал министр в среду на заседании коллегии ведомства.

По его данным, в учебных центрах подготовлено около восьми тысяч экипажей боевых машин и танков, расчетов артиллерийских систем, средств противовоздушной обороны, комплексов беспилотной авиации и радиоэлектронной борьбы, аппаратных связи.

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