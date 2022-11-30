Экс-председатель КНР, бывший генсек ЦК КПК Цзян Цзэминь умер в возрасте 96 лет

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бывший председатель КНР и бывший генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Китая (КПК) Цзян Цзэминь умер в среду в возрасте 96 лет. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

По его информации, Цзян Цзэминь, «болевший лейкемией и функциональной недостаточностью внутренних органов, умер 30 ноября 2022 года в 12:13 по местному времени в Шанхае».

Цзян Цзэминь родился 17 августа 1926 года в восточной китайской провинции Цзянсу. С июня 1989 г. по ноябрь 2002 г. занимал должность генерального секретаря ЦК КПК. В 1993–2003 гг. занимал пост председателя КНР.