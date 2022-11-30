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НОВОСТИ

Товарооборот РФ и Китая к концу 2022 году может составить $160 млрд — глава ФТС

15:12 30.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Товарооборот России и Китая в декабре текущего года может достигнуть $160 млрд, сообщил глава Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ Владимир Булавин, выступая на пленарном заседании в Совете Федерации.

«Отмечу, что даже в непростых условиях этого года товарооборот с Китаем вырос почти на 27% и к декабрю может составить $160 млрд. Мы активно содействуем выполнению поставленных президентом России вместе с китайским лидером задач довести это значение до $200 млрд к 2024 году», — сказал Булавин.

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