На портале Госуслуг появился SberPay

15:10

Клиентам Сбера стала доступна оплата штрафов, госпошлин и налогов с помощью SberPay на сайте и в мобильном приложении портала Госуслуг.

Для оплаты на сайте необходимо нажать на кнопку SberPay и отсканировать QR-код или ввести номер телефона для отправки пуш-уведомления в приложение Сбера. Если оплачивать через приложение «Госуслуги», достаточно перейти по кнопке SberPay.

При этом до конца 2022 года все платежи через SberPay на портале Госуслуг будут проходить без комиссии для плательщиков.

Поддержку в осуществлении платежа оказывает ЮKassa – сервис финтех-компании ЮMoney.

«С нашей платежной системой удобно, быстро и безопасно оплачивать товары и услуги в интернете. Популярность таких платежей растёт, они становятся нормой, и логично, что теперь SberPay появился и на Госуслугах. Причём до конца 2022 года Сбер не будет брать комиссию за такие платежи», – отметил директор дивизиона «Эквайринг» Сбербанка Дмитрий Малых.

«Мы стремимся, чтобы на портале Госуслуг было как можно больше новых сервисов и функций, удобных для граждан. В день через Госуслуги проходит около 400 тыс. платежей. Это оплата разных услуг, пошлин, налогов, штрафов и так далее. Поэтому важно, чтобы способы оплаты были понятными, безопасными и технологичными. Госуслуги в этом плане идут в ногу со временем», – подчеркнул заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Дмитрий Огуряев.

ЮKassa – сервис для приема онлайн- и офлайн-платежей финтех-компании ЮMoney, лидера среди специализированных платежных сервисов (согласно «РБК Исследования рынков», 2021 год). Основные продукты: прием платежей (более 10 методов), выставление счетов через мессенджеры, быстрые расчеты между юрлицами и др. Ритейлерам в онлайне и офлайне ЮKassa предлагает услуги платформы по интеграции собственных финтех-решений в платежные сценарии клиентов. Среди таких финтех-решений – сплитование платежей, оплата по частям, массовые выплаты, антифрод и др.

SberPay – инновационный и надежный способ оплаты товаров и услуг офлайн и в интернете.