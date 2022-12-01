С сегодняшнего дня в РФ проиндексируют тарифы на услуги ЖКХ

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Тарифы за услуги жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) проиндексируют в России с 1 декабря 2022 года. Предельный уровень индексации по стране не превысит 9%.

Правительство РФ переносит индексацию тарифов на газ, передачу электроэнергии, водо- и теплоснабжение с 1 июля 2023 года на 1 декабря 2022 года. Следующая индексация коммунальных тарифов произойдет только 1 июля 2024 года. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проконтролирует соблюдение утвержденных предельных индексов коммунальных тарифов.

В большинстве регионов России рост тарифа на коммунальные услуги — электричество, воду, газ, тепло — с 1 декабря составит в среднем 9%, но ряду субъектов удалось несколько сдержать повышение цен. Так, в среднем цены на ЖКУ на Чукотке поднимут на 8,8%, в Санкт-Петербурге и Ставрополье — на 8,5%, в Тульской области — на 8,4%, в Новгородской и Воронежской областях — на 8%, причем для жителей областного центра — Воронежа — плата за коммуналку в среднем вырастет на 8,3%, а для жителей других населенных пунктов региона на 7,4%. Как удалось выяснить ТАСС, самый маленький рост тарифов с началом зимы произойдет на Сахалине, где рост платы за ЖКУ не превысит 5,5%, и в Мурманской области — предельный рост около 6,3%. Ряд регионов не предоставили информацию о новых тарифах.

Перенос индексации тарифов на декабрь — вынужденная мера, которая, в том числе, необходима для запуска в следующем году масштабной программы модернизации ЖКХ, прокомментировал агентству зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Николай Алексеенко.