США намерены значительно увеличить масштабы подготовки украинских военных — CNN
09:20 01.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Администрация президента США Джо Байдена рассматривает предложение серьезно увеличить масштабы боевой подготовки ВСУ, сообщил в среду телеканал Си-эн-эн со ссылкой на источники.
По его сведениям, число украинских военных, которые будут проходить боевое обучение только на американской базе в Германии увеличится до 2,5 тыс. в месяц.
Вместе с тем американские власти намерены не только увеличить число украинских военных, которых они будут тренировать, но также и сам подход к обучению. Если раньше подготовка проходила в малых группах и в основном для ознакомления с определенными системами вооружений, то теперь США будут обучать большие группы украинских военных тактическим приемам и координации пехоты и артиллерии на поле боя.
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