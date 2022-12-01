США намерены значительно увеличить масштабы подготовки украинских военных — CNN

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Администрация президента США Джо Байдена рассматривает предложение серьезно увеличить масштабы боевой подготовки ВСУ, сообщил в среду телеканал Си-эн-эн со ссылкой на источники.

По его сведениям, число украинских военных, которые будут проходить боевое обучение только на американской базе в Германии увеличится до 2,5 тыс. в месяц.

Вместе с тем американские власти намерены не только увеличить число украинских военных, которых они будут тренировать, но также и сам подход к обучению. Если раньше подготовка проходила в малых группах и в основном для ознакомления с определенными системами вооружений, то теперь США будут обучать большие группы украинских военных тактическим приемам и координации пехоты и артиллерии на поле боя.