Индия увеличит закупки удобрений у РФ из-за роста стоимости их выпуска у себя

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Индия намерена увеличить объем импорта удобрений из России, поскольку стоимость их производства на ее собственных предприятиях значительно поднялась из-за высоких цен на газ, и намерена делать это «так долго, как это возможно». Об этом заявил глава департамента удобрений министерства химической промышленности и удобрений республики Арун Сингхал в интервью, опубликованном в четверг в газете «Индиан экспресс».