Компания Маска может через полгода вживить человеку чип для работы с компьютером без рук
10:05 01.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Американский предприниматель Илон Маск в среду заявил, что принадлежащая ему компания Neuralink («Нейралинк») планирует через полгода вживить первому человеку чип для использования компьютера и телефона без помощи рук.
«Мы думаем, что, возможно, примерно через полгода мы сможем вживить первый [чип] Neuralink человеку», — сказал Маск в ходе пресс-конференции. Предприниматель пообещал, что компания будет действовать аккуратно, и заверил, что нужные меры предосторожности уже были приняты при вживлении чипа животным во время предыдущих подобных исследований.
Предприниматель отметил, что большая часть необходимых для получения разрешения документов уже подана в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA).
Стартап Neuralink был создан Маском в июле 2016 для объединения усилий ведущих специалистов в области разработки нейроинтерфейсов и создания роботов, позволяющих имплантировать почти неограниченное число электродов в мозг в полностью автоматическом режиме. В далекой перспективе, по мнению предпринимателя, подобные нейроинтерфейсы позволят человеку стать киборгом, способным противостоять искусственному интеллекту, а также помогут людям научиться напрямую управлять компьютером при помощи силы мысли.
В феврале 2021 года компания Neuralink провела исследование чипа на обезьянах. Согласно данным Neuralink, подключение к чипу осуществляется через iPhone («Айфон»). Специалисты изучили и расшифровали связь нейронной активности с определенными действиями, это позволило им воспроизвести обратную связь. Таким образом макаку научили двигать курсором на экране без помощи джойстика.
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