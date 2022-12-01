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Китай и Европа не должны вмешиваться во внутренние дела друг друга — Си Цзиньпин

11:00 01.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китай и Европа должны уважать ключевые интересы друг друга и не вмешиваться во внутренние дела противоположной стороны. Об этом заявил в четверг председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи в Пекине с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем.

«Между Китаем и Европой существуют различия в области истории и культуры, в уровне развития, идеологии. Это нормально, что две стороны имеют разные взгляды на некоторые вопросы», — приводит слова Си Цзиньпина Центральное телевидение Китая. «Главное — это уважать ключевые озабоченности и интересы друг друга, в особенности уважать суверенитет, независимость и территориальную целостность, не вмешиваться во внутренние дела друг друга, вместе защищать политическую основу китайско-европейских отношений», — указал председатель КНР.

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