Китай и Европа не должны вмешиваться во внутренние дела друг друга — Си Цзиньпин
11:00 01.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Китай и Европа должны уважать ключевые интересы друг друга и не вмешиваться во внутренние дела противоположной стороны. Об этом заявил в четверг председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи в Пекине с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем.
«Между Китаем и Европой существуют различия в области истории и культуры, в уровне развития, идеологии. Это нормально, что две стороны имеют разные взгляды на некоторые вопросы», — приводит слова Си Цзиньпина Центральное телевидение Китая. «Главное — это уважать ключевые озабоченности и интересы друг друга, в особенности уважать суверенитет, независимость и территориальную целостность, не вмешиваться во внутренние дела друг друга, вместе защищать политическую основу китайско-европейских отношений», — указал председатель КНР.
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