Зеленский анонсировал меры, направленные на запрет Украинской православной церкви

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) принял решения о мерах против Украинской православной церкви (УПЦ). Среди них поручения внести в парламент законопроект о запрете «аффилированных с центрами влияния в РФ религиозных организаций» и активизировать работу по борьбе с российскими спецслужбами в украинской церкви.

Всего украинский президент в видеообращении, опубликованном в ночь на пятницу в его телеграм-канале, озвучил пять мер. Первым пунктом СНБО поручил правительству внести на рассмотрение Верховной рады «законопроект о невозможности деятельности на Украине аффилированных с центрами влияния в РФ религиозных организаций». Государственной службе по этнополитике и свободе совести поручено провести религиоведческую экспертизу устава об управлении УПЦ на наличие церковно-канонической связи с Московским патриархатом.

Третьим пунктом Совбез поручил проверить наличие правовых оснований и соблюдения условий использования имущества, которое находится на территории Киево-Печерской Лавры. Согласно решению СНБО, силовые структуры также должны «активизировать мероприятия по выявлению и противодействию подрывной деятельности российских спецслужб в религиозной среде Украины». Кроме того, будут введены санкции против физических лиц, имена которых, по словам Зеленского, вскоре обнародуют.

В качестве последнего пункта украинский президент анонсировал реформу Государственной службы по этнополитике и свободе совести для расширения ее полномочий. Зеленский считает, что эти решения будут гарантировать «духовную независимость Украины».