В Японии официально зафиксируют недопустимость превентивных ударов по противнику
09:20 02.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Четкое положение о недопустимости превентивных ударов по территории потенциального противника будет включено в один из трех основополагающих документов по национальной безопасности, которые будут приняты правительством в Японии до конца года. Об этом сообщила в пятницу газета «Санкэй», получившая доступ к тексту документа.
В нем говорится, что потенциал контрудара по противнику может быть использован только для того, чтобы «предотвратить дальнейшие вооруженные атаки с его стороны». Превентивные удары, отмечается в тексте, «недопустимы» при отсутствии факта нападения на Японию. В документе также четко указывается, что контрудары могут наноситься только по «военным целям» на территории противника.
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