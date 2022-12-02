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Минфин ФРГ отклонил запрос Минобороны Германии на срочную финансовую поддержку

09:32 02.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр финансов ФРГ Кристиан Линднер ответил отказом на письмо главы Минобороны Кристине Ламбрехт, в котором она запросила срочную финансовую поддержку для закупки боеприпасов на фоне острого дефицита в бундесвере (Вооруженных силах ФРГ). Об этом пишет в пятницу газета «Политико» со ссылкой на попавшее в его распоряжение письмо государственного секретаря Министерства финансов ФРГ Штеффена Зэбиша.

«Медлительность в вопросе [обеспечения] доступности боеприпасов и оборудования <…> вызвана не недостатком бюджетных средств, а сложными, частично непрозрачными и непоследовательными процессами планирования и связанным с бюрократией оформлением заказов», — говорится в письме.

Он также указал, что Ламбрехт не упомянула о необходимости закупки дополнительных боеприпасов в ходе дебатов по бюджету в прошлом месяце.

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