Минфин ФРГ отклонил запрос Минобороны Германии на срочную финансовую поддержку
09:32 02.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министр финансов ФРГ Кристиан Линднер ответил отказом на письмо главы Минобороны Кристине Ламбрехт, в котором она запросила срочную финансовую поддержку для закупки боеприпасов на фоне острого дефицита в бундесвере (Вооруженных силах ФРГ). Об этом пишет в пятницу газета «Политико» со ссылкой на попавшее в его распоряжение письмо государственного секретаря Министерства финансов ФРГ Штеффена Зэбиша.
«Медлительность в вопросе [обеспечения] доступности боеприпасов и оборудования <…> вызвана не недостатком бюджетных средств, а сложными, частично непрозрачными и непоследовательными процессами планирования и связанным с бюрократией оформлением заказов», — говорится в письме.
Он также указал, что Ламбрехт не упомянула о необходимости закупки дополнительных боеприпасов в ходе дебатов по бюджету в прошлом месяце.
НОВОСТИ
- 10:32 02.12.2022
- В РФ предлагают ужесточить требования к расселению аварийного жилья
- 10:20 02.12.2022
- В России появится новый масштабный проект по оздоровлению рек и озер — Минприроды
- 10:05 02.12.2022
- Введение потолка цен на нефть может привести к увеличению доходов России - Oil Price
- 10:00 02.12.2022
- Спрос на живые елки упал в два раза в России за пять лет
- 09:20 02.12.2022
- В Японии официально зафиксируют недопустимость превентивных ударов по противнику
- 09:05 02.12.2022
- В рядах ВСУ выросло число дезертиров после заявления главы ЕК - Марочко
- 09:00 02.12.2022
- Зеленский анонсировал меры, направленные на запрет Украинской православной церкви
- 22:25 01.12.2022
- Байден: Я буду счастлив сесть за стол переговоров с Путиным, чтобы посмотреть, какие у него есть мысли
- 22:10 01.12.2022
- Более половины репатриантов в Израиле в этом году приехали из РФ - министерство
- 21:06 01.12.2022
- Сбер выбрал 9 лучших молодежных бизнес-проектов и стартапов в области искусственного интеллекта
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать