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Введение потолка цен на нефть может привести к увеличению доходов России - Oil Price

10:05 02.12.2022 Источник: Известия

Введение потолка цен на российскую нефть поспособствует увеличению доходов России от продажи энергоресурса. Такое мнение высказала обозреватель Ирина Слав в статье для портала OilPrice 30 ноября.

В публикации говорится, что предлагаемый странами G7 уровень в $65–70 за баррель сопоставим с нынешними ценами на российскую нефть и потому не окажет никакого влияния на бюджет РФ. Она отметила, что отказ поставок нефтепродуктов в страны, которые поддерживают ограничение цен, также может привести к росту цен на нефть.

Слав указала, что если страны Европы не договорятся с G7, то им придется ввести эмбарго на морской импорт российской нефти, а это, вероятно, приведет к увеличению российских доходов от продажи энергоресурсов.  Известия

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