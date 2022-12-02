Введение потолка цен на нефть может привести к увеличению доходов России - Oil Price
10:05 02.12.2022 Источник: Известия
Введение потолка цен на российскую нефть поспособствует увеличению доходов России от продажи энергоресурса. Такое мнение высказала обозреватель Ирина Слав в статье для портала OilPrice 30 ноября.
В публикации говорится, что предлагаемый странами G7 уровень в $65–70 за баррель сопоставим с нынешними ценами на российскую нефть и потому не окажет никакого влияния на бюджет РФ. Она отметила, что отказ поставок нефтепродуктов в страны, которые поддерживают ограничение цен, также может привести к росту цен на нефть.
Слав указала, что если страны Европы не договорятся с G7, то им придется ввести эмбарго на морской импорт российской нефти, а это, вероятно, приведет к увеличению российских доходов от продажи энергоресурсов. Известия
НОВОСТИ
- 10:32 02.12.2022
- В РФ предлагают ужесточить требования к расселению аварийного жилья
- 10:20 02.12.2022
- В России появится новый масштабный проект по оздоровлению рек и озер — Минприроды
- 10:00 02.12.2022
- Спрос на живые елки упал в два раза в России за пять лет
- 09:32 02.12.2022
- Минфин ФРГ отклонил запрос Минобороны Германии на срочную финансовую поддержку
- 09:20 02.12.2022
- В Японии официально зафиксируют недопустимость превентивных ударов по противнику
- 09:05 02.12.2022
- В рядах ВСУ выросло число дезертиров после заявления главы ЕК - Марочко
- 09:00 02.12.2022
- Зеленский анонсировал меры, направленные на запрет Украинской православной церкви
- 22:25 01.12.2022
- Байден: Я буду счастлив сесть за стол переговоров с Путиным, чтобы посмотреть, какие у него есть мысли
- 22:10 01.12.2022
- Более половины репатриантов в Израиле в этом году приехали из РФ - министерство
- 21:06 01.12.2022
- Сбер выбрал 9 лучших молодежных бизнес-проектов и стартапов в области искусственного интеллекта
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать