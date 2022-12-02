Банки предоставили военнослужащим и членам их семей более 100 тыс. кредитных каникул
15:00 02.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Банки предоставили военнослужащим и членам их семей свыше 100 тыс. кредитных каникул на общую сумму 45,4 млрд рублей, следует из сообщения Банка России.
«По состоянию на 1 ноября банки предоставили военнослужащим и членам их семей более 100 тыс. кредитных каникул на общую сумму 45,4 млрд рублей. Мониторинг Банка России показывает, что в целом банки смогли оперативно внедрить механизм предоставления кредитных каникул участникам СВО», — говорится в сообщении.
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