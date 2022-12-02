15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Банки предоставили военнослужащим и членам их семей свыше 100 тыс. кредитных каникул на общую сумму 45,4 млрд рублей, следует из сообщения Банка России.

«По состоянию на 1 ноября банки предоставили военнослужащим и членам их семей более 100 тыс. кредитных каникул на общую сумму 45,4 млрд рублей. Мониторинг Банка России показывает, что в целом банки смогли оперативно внедрить механизм предоставления кредитных каникул участникам СВО», — говорится в сообщении.