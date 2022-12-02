0
0
38
НОВОСТИ

Банки предоставили военнослужащим и членам их семей более 100 тыс. кредитных каникул

15:00 02.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Банки предоставили военнослужащим и членам их семей свыше 100 тыс. кредитных каникул на общую сумму 45,4 млрд рублей, следует из сообщения Банка России.

«По состоянию на 1 ноября банки предоставили военнослужащим и членам их семей более 100 тыс. кредитных каникул на общую сумму 45,4 млрд рублей. Мониторинг Банка России показывает, что в целом банки смогли оперативно внедрить механизм предоставления кредитных каникул участникам СВО», — говорится в сообщении.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

15:12 02.12.2022
Путин заявил Шольцу, что взрывы на «Северных потоках» нужно расследовать открыто
0
8
14:32 02.12.2022
Истребители РФ сбили самолет МиГ-29 Воздушных сил Украины в ДНР
0
101
14:12 02.12.2022
В Украине запретят деятельность религиозных организаций, связанных с Россией - СМИ
0
146
14:00 02.12.2022
Большинство российских IT-специалистов предпочли бы работать в иностранной компании - опрос
0
148
13:32 02.12.2022
Матвиенко призывает бороться с «проверочным зудом» контролирующих органов
0
167
13:20 02.12.2022
Кремль не готов к переговорам с США, если их условием ставится «уход с Украины» — Песков
0
212
13:05 02.12.2022
Эдвард Сноуден получил российский паспорт
0
260
13:00 02.12.2022
Около 70 военнослужащих ВСУ и «Азова» пойдут под суд в Донецке за военные преступления
0
218
12:57 02.12.2022
С Кредитной СберКарты можно погашать кредитки других банков
0
244
12:32 02.12.2022
США должны немедленно прекратить совершать нападки на Китай — МИД КНР
0
238

Возврат к списку