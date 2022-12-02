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НОВОСТИ

Истребители РФ сбили самолет МиГ-29 Воздушных сил Украины в ДНР

14:32 02.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские истребители сбили самолет МиГ-29 Воздушных сил Украины в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил в пятницу официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Истребительной авиацией в районе населенного пункта Украинка Донецкой Народной Республики сбит самолет МиГ-29 Воздушных сил Украины», — сказал он.

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