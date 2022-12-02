Большинство граждан Венгрии считает, что в интересах Украины мирные переговоры — опрос
16:00 02.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Подавляющее большинство граждан Венгрии считает, что интересам Украины отвечали бы мирные переговоры об урегулировании конфликта, а не продолжение военных действий на территории страны. Об этом свидетельствуют опубликованные в пятницу результаты опроса, проведенного будапештским исследовательским центром Nezopont («Точка зрения»).
Как выяснилось, 70% венгерских граждан убеждены, что Украина должна стремиться к мирным переговорам, и лишь 20% полагают, что ее интересам отвечает продолжение военных действий. Эксперты отметили, что позиция респондентов по этому вопросу не зависела от их общеполитических взглядов. По словам специалистов, в Венгрии существует «национальный консенсус» в пользу мирного урегулирования ситуации на Украине.
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