Большинство граждан Венгрии считает, что в интересах Украины мирные переговоры — опрос

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Подавляющее большинство граждан Венгрии считает, что интересам Украины отвечали бы мирные переговоры об урегулировании конфликта, а не продолжение военных действий на территории страны. Об этом свидетельствуют опубликованные в пятницу результаты опроса, проведенного будапештским исследовательским центром Nezopont («Точка зрения»).

Как выяснилось, 70% венгерских граждан убеждены, что Украина должна стремиться к мирным переговорам, и лишь 20% полагают, что ее интересам отвечает продолжение военных действий. Эксперты отметили, что позиция респондентов по этому вопросу не зависела от их общеполитических взглядов. По словам специалистов, в Венгрии существует «национальный консенсус» в пользу мирного урегулирования ситуации на Украине.