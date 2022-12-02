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НОВОСТИ

В Ереване подтвердили согласие на предложение РФ оставить вопрос Карабаха на будущее

16:12 02.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Армения подтвердила согласие на предложение России оставить вопрос статуса Нагорного Карабаха на будущее, а Алма-Атинская декларация от 1991 года о создании СНГ, на которую Ереван и Баку ссылаются для запуска нормализации отношений, не противоречит этому. Об этом в пятницу заявил журналистам глава парламентской постоянной комиссии по внешним связям Эдуард Агаджанян.

«Армения, ссылаясь на данную декларацию, не упускает никаких возможностей. Мы неоднократно заявляли, что согласны на предложение России отложить обсуждение статуса Нагорного Карабаха. Теперь вопрос в том, насколько российская сторона способна реализовать эти предложения», — сказал он.

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