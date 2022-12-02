Евросоюз согласовал максимальную цену на российскую нефть
20:10 02.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Евросоюз (ЕС) достиг договоренности по предложению Группы семи ввести потолок цен на нефть из РФ в 60 долларов за баррель, в субботу это должен утвердить Совет ЕС. Об этом сообщил в пятницу журналистам постпред Польши при ЕС Анджей Садось.
«Польша согласилась на компромисс ЕС о введении потолка на российскую нефть в 60 долларов за баррель, что позволит ЕС официально утвердить это решение в течение выходных», — заявил дипломат.
НОВОСТИ
- 20:00 02.12.2022
- Украина рассчитывает на иностранную помощь, чтобы купить на зиму 3 млрд кубометров газа
- 19:42 02.12.2022
- Офис главы МАГАТЭ ведет переговоры о всрече Гросси с президентом РФ
- 18:50 02.12.2022
- Нидерланды могут заблокировать вхождение Болгарии в Шнгенскую зону
- 17:40 02.12.2022
- В центре Донецка прозвучало не менее пяти взрывов
- 17:12 02.12.2022
- У западного «спецтрибунала по России» никогда не будет юрисдикции над РФ — МИД
- 17:00 02.12.2022
- В ЕС обсудят установление более низкого, чем предлагалось, потолка цен на газ из РФ — FT
- 16:32 02.12.2022
- Сербия для вступления в ЕС должна провести реформы и ввести санкции против РФ — ЕК
- 16:12 02.12.2022
- В Ереване подтвердили согласие на предложение РФ оставить вопрос Карабаха на будущее
- 16:00 02.12.2022
- Большинство граждан Венгрии считает, что в интересах Украины мирные переговоры — опрос
- 15:32 02.12.2022
- Польская оппозиция сорвала голосование в Сейме по антироссийской резолюции
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать