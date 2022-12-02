Евросоюз согласовал максимальную цену на российскую нефть

20:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз (ЕС) достиг договоренности по предложению Группы семи ввести потолок цен на нефть из РФ в 60 долларов за баррель, в субботу это должен утвердить Совет ЕС. Об этом сообщил в пятницу журналистам постпред Польши при ЕС Анджей Садось.

«Польша согласилась на компромисс ЕС о введении потолка на российскую нефть в 60 долларов за баррель, что позволит ЕС официально утвердить это решение в течение выходных», — заявил дипломат.