В Софии прошла массовая акция против введения евро
19:00 03.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Мы проводим протест в защиту болгарского лева и против введения в Болгарии евро. Мы находимся здесь, чтобы протестовать против насильственного включения Болгарии в еврозону, без предоставления полноценной информации о пользе и вреде этого шага», — сказал лидер «Возрождения» Костадин Костадинов перед журналистами.
Участники акции подчеркивали, что введение евро не введет Болгарию в клуб богатых, а, наоборот, приведет к росту бедности населения.
Проестующие бросали яйца в здание представительства Европейской комиссии в Софии.
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