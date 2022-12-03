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НОВОСТИ

В Софии прошла массовая акция против введения евро

19:00 03.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Массовая акция против введения в Болгарии единой европейской валюты прошла в субботу в Софии. Как сообщает корр. ТАСС, организатором мероприятия, которое на несколько часов блокировало движение в центре болгарской столицы, стала партия «Возрождение».

«Мы проводим протест в защиту болгарского лева и против введения в Болгарии евро. Мы находимся здесь, чтобы протестовать против насильственного включения Болгарии в еврозону, без предоставления полноценной информации о пользе и вреде этого шага», — сказал лидер «Возрождения» Костадин Костадинов перед журналистами.

Участники акции подчеркивали, что введение евро не введет Болгарию в клуб богатых, а, наоборот, приведет к росту бедности населения.

Проестующие бросали яйца в здание представительства Европейской комиссии в Софии.

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