В Софии прошла массовая акция против введения евро

19:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Массовая акция против введения в Болгарии единой европейской валюты прошла в субботу в Софии. Как сообщает корр. ТАСС, организатором мероприятия, которое на несколько часов блокировало движение в центре болгарской столицы, стала партия «Возрождение».



«Мы проводим протест в защиту болгарского лева и против введения в Болгарии евро. Мы находимся здесь, чтобы протестовать против насильственного включения Болгарии в еврозону, без предоставления полноценной информации о пользе и вреде этого шага», — сказал лидер «Возрождения» Костадин Костадинов перед журналистами.



Участники акции подчеркивали, что введение евро не введет Болгарию в клуб богатых, а, наоборот, приведет к росту бедности населения.



Проестующие бросали яйца в здание представительства Европейской комиссии в Софии.



