В декабре Молдавия перенаправит газ из РФ в Приднестровье для выработки электроэнергии

19:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Молдавия в декабре перенаправит импортируемые из России объемы газа в непризнанное Приднестровье с целью выработки электроэнергии. Об этом проинформировал в субботу вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну.



«Молдовагаз» будет поставлять на левый берег [Днестра] 5,7 млн кубометров газа в сутки, включая Молдавскую ГРЭС. <…> Этот договор является разумным компромиссом для обеспечения жителей обоих берегов Днестра электроэнергией и газом. Правый берег будет использовать газ из накопленных запасов», — написал он в своем телеграм-канале.



