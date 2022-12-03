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НОВОСТИ

В декабре Молдавия перенаправит газ из РФ в Приднестровье для выработки электроэнергии

19:10 03.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Молдавия в декабре перенаправит импортируемые из России объемы газа в непризнанное Приднестровье с целью выработки электроэнергии. Об этом проинформировал в субботу вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну.

«Молдовагаз» будет поставлять на левый берег [Днестра] 5,7 млн кубометров газа в сутки, включая Молдавскую ГРЭС. <…> Этот договор является разумным компромиссом для обеспечения жителей обоих берегов Днестра электроэнергией и газом. Правый берег будет использовать газ из накопленных запасов», — написал он в своем телеграм-канале.

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