Под Кременну переброшены три ударные группировки ВСУ с иностранными наемниками - Марочко
20:45 03.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Отмечена переброска дополнительных сил и средств вооруженных формирований Украины в направлении населенного пункта Кременная. В районе населенного пункта Кременная выявлены сразу три ударные группировки, усиленные польскими и немецкими наемниками», — сказал он, ссылаясь на данные, полученные от разведки ЛНР.
В среду Марочко сообщал, что ВСУ на протяжении двух месяцев ежедневно предпринимают попытки прорыва обороны союзных сил в зоне ответственности Народной милиции ЛНР в районе городов Сватово и Кременная, действуя сразу по двум направлениям — краснолиманскому и купянскому.
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