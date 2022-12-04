Власти Ирана пересмотрят вопрос о ношении хиджаба, полиция нравов уже распущена - СМИ
14:40 04.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По словам генпрокурора, власти Ирана могут пересмотреть также закон об обязательном ношении хиджаба для женщин. «Правоведы работают над этим вопросом, и предложения будут представлены в парламент в течение одной-двух недель», — указал он. При этом Монтазери подчеркнул, что вспыхнувшие более двух месяцев назад уличные протесты были вызваны многими причинами.
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