Власти Ирана пересмотрят вопрос о ношении хиджаба, полиция нравов уже распущена - СМИ

14:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Генеральный прокурор Ирана Мохаммад Джафар Монтазери объявил о роспуске шариатской полиции нравов «Гашт-и-Эршад», которая следила за соблюдением религиозных исламских норм и общественной морали. Об этом сообщила в воскресенье газета «Орьян-жур» со ссылкой на сделанное генпрокурором заявление в Тегеране на встрече с общественностью. «Полиция нравов не имеет ничего общего с судебной системой и поэтому была упразднена», — отметил Монтазери, слова которого приводит издание.



По словам генпрокурора, власти Ирана могут пересмотреть также закон об обязательном ношении хиджаба для женщин. «Правоведы работают над этим вопросом, и предложения будут представлены в парламент в течение одной-двух недель», — указал он. При этом Монтазери подчеркнул, что вспыхнувшие более двух месяцев назад уличные протесты были вызваны многими причинами.





