Кудрин принял предложение «Яндекса» стать советником по корпоративному развитию компании
11:00 05.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Экс-глава Счетной палаты Алексей Кудрин сообщил, что принял предложение «Яндекса» стать советником по корпоративному развитию компании. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале в понедельник.
«Принял предложение „Яндекса“ стать советником по корпоративному развитию», — написал Кудрин.
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