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НОВОСТИ

Кудрин принял предложение «Яндекса» стать советником по корпоративному развитию компании

11:00 05.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Экс-глава Счетной палаты Алексей Кудрин сообщил, что принял предложение «Яндекса» стать советником по корпоративному развитию компании. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале в понедельник.

«Принял предложение „Яндекса“ стать советником по корпоративному развитию», — написал Кудрин.

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