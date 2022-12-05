0
0
113
НОВОСТИ

Сокращение ВВП России по итогам 2022 года составит 2,9% — Решетников

15:32 05.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минэкономразвития ожидает, что ВВП РФ сократится в 2022 году всего на 2,9%. Об этом заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников в понедельник на открытии российско-мьянманского делового форума.

«В сентябре ВВП РФ вырос на 2,1% в месячном исчислении. В то время как многие иностранные эксперты ожидали, что российская экономика упадет от 8% до 10%, мы ожидаем, что ВВП РФ сократится всего на 2,9% к концу 2022 года», — сказал он.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

12:00 05.12.2022
Один человек погиб, двое под завалами, 15 ранены в результате удара ВСУ по Алчевску
0
53
11:32 05.12.2022
В Азербайджане начались совместные с ВС Турции военные учения
0
52
14:32 02.12.2022
Истребители РФ сбили самолет МиГ-29 Воздушных сил Украины в ДНР
0
205
11:20 02.12.2022
США меняют уровень военного присутствия в Литве со сдерживания на боевой
0
217
11:00 02.12.2022
В Приморском крае потерпел крушение истребитель МиГ-31
0
206
09:05 02.12.2022
В рядах ВСУ выросло число дезертиров после заявления главы ЕК - Марочко
0
269
14:12 01.12.2022
ВС РФ уничтожили три склада ракетного вооружения ВСУ в ДНР и Запорожской области
0
246
09:20 01.12.2022
США намерены значительно увеличить масштабы подготовки украинских военных — CNN
0
242
20:20 30.11.2022
В Минобороны Белоруссии подсчитали количество войск США у границ союзного государства
0
304
14:00 30.11.2022
В пяти соединениях РВСН готовятся развернуть новые ракетные комплексы — Шойгу
0
315

Возврат к списку