Сокращение ВВП России по итогам 2022 года составит 2,9% — Решетников
15:32 05.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Минэкономразвития ожидает, что ВВП РФ сократится в 2022 году всего на 2,9%. Об этом заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников в понедельник на открытии российско-мьянманского делового форума.
«В сентябре ВВП РФ вырос на 2,1% в месячном исчислении. В то время как многие иностранные эксперты ожидали, что российская экономика упадет от 8% до 10%, мы ожидаем, что ВВП РФ сократится всего на 2,9% к концу 2022 года», — сказал он.
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