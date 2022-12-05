Сокращение ВВП России по итогам 2022 года составит 2,9% — Решетников

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минэкономразвития ожидает, что ВВП РФ сократится в 2022 году всего на 2,9%. Об этом заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников в понедельник на открытии российско-мьянманского делового форума.

«В сентябре ВВП РФ вырос на 2,1% в месячном исчислении. В то время как многие иностранные эксперты ожидали, что российская экономика упадет от 8% до 10%, мы ожидаем, что ВВП РФ сократится всего на 2,9% к концу 2022 года», — сказал он.