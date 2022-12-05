FT назвала Владимира Зеленского человеком года

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Украины Владимир Зеленский стал человеком года по версии британского делового издания «Файнэншл таймс» (Financial Times, FT). Большой материал об украинском лидере, включающий выдержки из интервью с ним, был опубликован в понедельник на сайте издания.

Как утверждается в статье, многие украинцы до начала специальной военной операции (СВО) РФ «списывали Зеленского со счетов, считая его кем-то наподобие шута — дилетантом, который не способен справиться с ответственностью высокой должности». «Однако 44-летний политик завоевал себе место в истории, выдающимся образом продемонстрировав лидерские качества и стойкость», — полагают журналисты издания, обосновавшие свой выбор тем, что Зеленский, по их мнению, стал «символом глобального противостояния либеральных демократий и авторитаризма».

FT также сравнила Зеленского с Уинстоном Черчиллем.