FT назвала Владимира Зеленского человеком года
17:12 05.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Украины Владимир Зеленский стал человеком года по версии британского делового издания «Файнэншл таймс» (Financial Times, FT). Большой материал об украинском лидере, включающий выдержки из интервью с ним, был опубликован в понедельник на сайте издания.
Как утверждается в статье, многие украинцы до начала специальной военной операции (СВО) РФ «списывали Зеленского со счетов, считая его кем-то наподобие шута — дилетантом, который не способен справиться с ответственностью высокой должности». «Однако 44-летний политик завоевал себе место в истории, выдающимся образом продемонстрировав лидерские качества и стойкость», — полагают журналисты издания, обосновавшие свой выбор тем, что Зеленский, по их мнению, стал «символом глобального противостояния либеральных демократий и авторитаризма».
FT также сравнила Зеленского с Уинстоном Черчиллем.
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